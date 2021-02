PGR propõe que Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica

Revista Fórum - A Procuradoria Geral da República (PGR) quer que, se tiver a prisão revogada, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) seja monitorado por tornozeleira eletrônica. A proposta, chamada juridicamente de cota, foi encaminhada nesta quarta-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, o documento ainda pede que Silveira mantenha distância das instalações do Supremo e tenha sua circulação restrita a endereços indicados pela Justiça, como sua casa e seu local de trabalho.

O parlamentar bolsonarista foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes por ter publicado um vídeo em que faz ataques e acusações aos ministros do STF e apologia ao AI-5. Para Medeiros, tais ameaças justificam o pedido de que ele fique longe do prédio do Supremo.

