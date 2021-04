PGR se cala sobre postagens de Bolsonaro contra governadores

Os governadores Rui Costa, da Bahia, e Flávio Dino, do Maranhão, querem exclusão de postagem em que Bolsonaro deturpa sobre repasses de verbas a estados edit

247 - A Procuradoria Geral da República ainda não se manifestou sobre as deturpações feitas por Jair Bolsonaro sobre repasses de verbas a estados. Em postagens, o ocupante do Planalto fez insinuações contra os governadores.

Os governadores do Maranhão e da Bahia protocolaram uma ação cível no STF (Supremo Tribunal Federal) em que pedem que Bolsonaro remova ou corrija a postagem de 28 de fevereiro em sua conta no Twitter sobre repasses aos estados.

O caso está com o ministro Dias Toffoli. Os autos foram enviados à PGR no dia 16 de março, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

No pedido, os representantes jurídicos dos governadores Flávio Dino (PCdoB) e Rui Costa (PT) classificam as informações divulgadas pelo presidente como enganosas e fake news.

Os governadores consideram que os valores repassados aos estados elencados por Bolsonaro estão distorcidos e a publicação desse tipo de informação pode gerar “interpretações equivocadas” e fomentar "a instabilidade política, social e institucional”.

