PGR solicita arquivamento de queixa de Guilherme Boulos contra Eduardo Bolsonaro

247 - O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para rejeitar uma queixa-crime apresentada por Guilherme Boulos contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro em 2018. A reportagem é do portal O Antagonista.

No caso, Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter que um prédio abandonado que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo havia sido invadido e ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), comandados por Guilherme Boulos. O deputado não apresentou provas.

“Nenhum deles morava no prédio invadido pelo MTST em São Paulo. Todos são coniventes c/os R$ 400 cobrados de aluguel na localidade, segundo informações. Nenhum deles acredita que o trabalho dá dignidade ao homem e querem repartir o que é dos outros, mas n o de si próprio. Hipócritas! ”, escreveu Eduardo Bolsonaro na época. “Políticos que incentivam o crime de invasões deveriam ser responsabilizados”, acrescentou.