PGR trava acesso da PF a informações da CPI da Covid em investigação que mira Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) vem travando o acesso da Polícia Federal (PF) a dados e informações da da CPI da Covid, no âmbito de uma investigação que tem Jair Bolsonaro (PL) como um dos alvos, há quase três meses. “Os responsáveis pela apuração já pediram o compartilhamento do material por duas vezes. A solicitação foi feita em 19 de agosto, reiterada em 4 de outubro. O caso tramita na PGR sob a responsabilidade da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo”, diz o jornal Folha de S. Paulo.

Questionada sobre o assunto, a PGR informou que as diligências estão sendo realizadas, o que impediria o fornecimento dos dados, e que existe uma manifestação pelo arquivamento do inquérito que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no início do mês. O relator do caso na Corte é o ministro Luís Roberto Barroso.

A CPI da Covid sugeriu o indiciamento de quase 70 pessoas, incluindo empresários e autoridades, incluindo Jair Bolsonaro. Em novembro do ano passado, “o procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou dez procedimentos ao Supremo para aprofundar as conclusões da comissão relacionadas a autoridades com prerrogativa de foro”, diz a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.