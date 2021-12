PGR vê indícios de fake news em live de Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando existirem indícios de fake news na live que Jair Bolsonaro (PL) realizou em julho com ataques ao sistema eleitoral. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, no documento enviado à Corte nesta segunda-feira (20), , a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo indicou que o caso deve ser anexado ao inquérito que apura a existência de milícias digitais bolsonaristas e de extrema direita no Brasil.

"Há indícios, portanto, de que possa ter havido a divulgação indevida de informações falsas e/ou de baixa confiabilidade, bem como que alguns dos envolvidos na viabilização da live ocorrida no dia 29/7/2021 tinham ciência da imprecisão das informações veiculadas", diz o texto da manifestação da PGR sobre o assunto.

Na semana passada, um inquérito aberto pela PF sugeriu que “se promova a utilização e a interpretação dos dados referentes ao modo de agir aqui identificado [a live de Bolsonaro] no contexto de atuação da suposta organização criminosa [milícia digital]” e que Jair Bolsonaro teve atuação "direta e relevante" na disseminação de informações inverídicas sobre o sistema eleitoral, além de ter aderido "a um padrão de atuação já empregado por integrantes de governos de outros países". ​

