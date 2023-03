Piloto particular e gerente de haras do ministro das Comunicações possuem cargos em gabinete da Câmara

Klennyo Ribeiro e o piloto Leumas Rendder Campos Figueiredo foram empregados no gabinete de Juscelino Filho e atualmente estão lotados no gabinete do suplente Dr. Benjamim edit

247 - O piloto de avião particular e o gerente do haras que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), mantém em Vitorino Freire (MA), foram empregados como funcionários de seu gabinete da Câmara com salários de R$ 10,2 mil e R$ 7,8 mil até o início deste ano, quando ele assumiu o comando da da pasta.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Klennyo Ribeiro - que é gerente do haras - e o piloto Leumas Rendder Campos Figueiredo “foram mantidos nos cargos pelo suplente e aliado do ministro, Dr. Benjamim de Oliveira (União Brasil-MA), que não tem haras nem avião. Ainda conforme a reportagem o suplente “ainda contratou Pedro Pereira Bringel Filho, tio do ministro. Ele entrou na vaga da mulher, a advogada Mara Bringel. Entre 2021 e 2022, Juscelino empregou no gabinete a própria tia”.

Questionado sobre o caso, Dr. Benjamim confirmou que Ribeiro trabalha no haras e informou que fez a contratação “porque quis”. “Contrato quem eu quiser para o meu gabinete”-, disse. Dos 28 funcionários nomeados para o gabinete, 16 trabalhavam com Juscelino.

O piloto Leumas Rendder Campos Figueiredo foi contratado por Juscelino em novembro de 2018, após trabalhar para o político na campanha eleitoral de 2018 e permaneceu no cargo após ser contratado pelo suplente do ministro. “A Câmara já pagou mais de R$ 1,2 milhão ao gerente do haras e ao piloto do ministro, considerando salários, férias e gratificações, de 2016 até fevereiro deste ano”, ressalta a reportagem.

