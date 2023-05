Pimenta: Elcio Franco queria mobilizar 1.500 homens para prender Moraes e instaurar um golpe

Apoie o 247

247 — Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, denunciou que o coronel Elcio Franco queria mobilizar 1.500 homens para prender o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes e instaurar um golpe de Estado.

>>> Áudios colocam coronel Elcio Franco no centro da trama golpista do 8 de janeiro

“Ele dá a ideia de mobilizar 1.500 homens da Brigada de Operações Especiais para prender Alexandre de Moraes e instaurar um Golpe de Estado no Brasil”, escreveu no Twitter, comentando sobre as novas mensagens de áudio divulgadas pela CNN, nesta segunda-feira (8).

🚨 Em novo áudio golpista, Ailton Barros agora articula o golpe de estado com o Coronel Elcio Franco, ex-assessor de Braga Neto e ex-número 2 de Pazuello.



Três coisas me chamam a atenção:



1. Coronel Elcio é o mesmo que em 2021 protagonizou o escândalo de corrupção da tentativa… pic.twitter.com/LLvL6M9cpC May 8, 2023

