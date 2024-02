Pimenta endossa Lula e repudia massacre de Israel contra palestinos: 'não podemos nos calar' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, repudiou os ataques de forças de Israel que resultaram em mais de 110 mortos enquanto aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza. "Não é guerra, é genocídio! As pessoas estavam em fila esperando por água e comida. Não podemos calar diante deste massacre", escreveu o chefe da Secom em postagem na rede social X.

O titular da Secom demonstrou alinhamento com a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem aumentado as críticas ao governo israelense, denunciado na Corte Internacional de Justiça por crimes contra palestinos. Esta semana, Lula reafirmou que os ataques de Israel em Gaza são um genocídio. No mês passado, o chefe de Estado brasileiro comparou o genocídio contra palestinos com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945).

No dia 18 de fevereiro, Lula disse que "não existe em nenhum outro momento histórico" o genocídio na Faixa de Gaza. "Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou durante agenda na Etiópia. No sábado (17), o presidente afirmou que a solução definitiva para a guerra na Faixa de Gaza vai ocorrer "se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino".

Além de Pimenta, outros políticos repudiaram os ataques de Israel contra pessoas que aguardavam ajuda humanitária. "Não é acaso. É assassinato!", escreveu o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). "É genocídio! O que o estado de Israel está fazendo com o povo Palestino tem que parar! Quem até essa altura não defende um cessar-fogo é cúmplice das atrocidades que estão sendo cometidas em Gaza".

Viúva de Marielle Franco, a vereadora do Rio Monica Benicio (PSOL) disse que Israel cometeu "uma violência sem tamanho". "Deixam o povo palestino com fome, depois os matam quando finalmente acham que vão comer. É cruel. É genocídio".

De acordo com o deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP), o "governo sionista de @netanyahu comete crimes em série contra a humanidade!". "Se isso não é extermínio e genocídio, o que é?!".

⚠️ ALERTA DE GATILHO ⚠️



Não é guerra, é genocídio! Ao menos 104 pessoas morreram e 700 ficaram feridas durante ataque promovido pelo exército de Israel contra a população civil de Gaza. As pessoas estavam em fila esperando por água e comida. Não podemos calar diante deste… pic.twitter.com/wbGiGLBy7P — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) February 29, 2024

