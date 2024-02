Pimenta fala em "harmonia e equilíbrio" após cobrança de Lira a Lula em discurso

Ministro destacou "diversidade de pontos de vista" em discursos na abertura do ano do Legislativo e comparou Lula a um maestro: "condutor da potente locomotiva que é o Brasil" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM), Paulo Pimenta, destacou a importância da "harmonia e equilíbrio na política", em resposta ao discurso proferido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta segunda-feira (5). A fala de Lira foi interpretada por muitos como uma cobrança direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a abertura do ano do Legislativo, Lira ressaltou o que chamou de "colaboração" do Congresso Nacional com o governo, enfatizando que seus colegas de Casa "não faltaram ao apoio" governamental. Em contrapartida, o presidente da Câmara afirmou que "espera o reconhecimento, respeito e compromisso" do Executivo com os acordos estabelecidos.

continua após o anúncio

O presidente da Câmara dos Deputados reiterou o papel ativo do Legislativo na discussão e modificação do orçamento, destacando que os parlamentares não foram eleitos para simplesmente "carimbar" decisões. Ele argumentou que a Constituição assegura ao Poder Legislativo o direito de debater, modificar e aprovar o orçamento, ressaltando que este é um documento de interesse de todos os brasileiros. >>> LEIA TAMBÉM: Internautas rejeitam discurso de Lira na abertura do legislativo

Diante desse contexto, o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, em declaração enviada à colunista Bela Megale do jornal O Globo, buscou minimizar as alegações de que Lira pudesse estar cobrando Lula. "Todas as falas [na abertura do ano do Legislativo] foram muito boas. Cada um de seu ponto de vista e das pautas de cada um. É na política que se busca a harmonia e o equilíbrio para que se chegue a uma resultante do que é o melhor para o Brasil. Lula é o maestro, o condutor desta potente locomotiva que é o nosso país", declarou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: