Pimenta: “governo Bolsonaro não tem como se recuperar e o centro e a centro-direita vão correr para o Lula”

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou em entrevista ao Bom Dia 247 desta sexta-feira (24) que o governo Bolsonaro não tem possibilidade de recuperação mais”, que essa avaliação é um consenso e que “por isso, todos os atores políticos, econômicos e sociais já pensam em 2023, como se 2022 não existisse”.

A decorrência dessa constatação, completou, é que deve haver uma migração em massa das lideranças políticas de centro e centro-direita para a candidatura Lula até março que vem: “Se chegarmos em março com Moro inviabilizado e com Bolsonaro se corroendo, como está, deveremos ter vários setores de centro e centro-direita compondo com Lula”.

Para o parlamentar, “o cenário mudou e não há mais possibilidade de Bolsonaro tentar o golpe” - por absoluta fragilidade política.

