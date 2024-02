Pimenta ignora ataques de Arthur Lira e diz que Lula é o maestro do país

Apoie o 247

247 - "Questionado sobre as indiretas de Lira em seu discurso, Pimenta colocou panos quentes na situação e disse que todas as falas da abertura do ano Legislativo foram 'muito boas' e afirmou que 'é na política que se busca a harmonia e o equilíbrio', informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no GLobo.

"Todas as falas foram muito boas. Cada um de seu ponto de vista e das pautas de cada um. É na política que se busca a harmonia e o equilíbrio para que se chegue a uma resultante do que é o melhor para o Brasil. Lula é o maestro, o condutor desta potente locomotiva que é o nosso país", disse o ministro Pimenta. ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

De acordo com a jornalista, a ordem no Palácio do Planalto é não entrar na briga com o presidente da Câmara, especialmente por dois motivos. Um deles é que o governo não tem uma base na Casa para fazer um enfrentamento com Lira. O segundo é que este é o último ano que o deputado exercerá como presidente da Câmara.

