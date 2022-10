"Pintou um clima": Bolsonaro pede que TSE proíba uso de sua declaração pedófila pela campanha de Lula

Apoie o 247

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo o UOL, para que a campanha do ex-presidente Lula (PT) seja proibida de utilizar em propagandas eleitorais gratuitas e em suas redes sociais vídeos que associem o candidato à reeleição à pedofilia.

Bolsonaro tem sido alvo de uma avalanche de críticas após contar em um podcast uma história de quando 'pintou um clima' entre ele e uma menina de 14 anos.

"Com foco em público com baixa escolaridade (que teria natural dificuldade de checagem do contexto real dos fatos) e na criação de engajamento nas redes sociais (através de reprovação moral do Representante) busca-se, repita-se, transmitir a falsa e absurda ideia de que o candidato seria um PEDÓFILO, tal como indica a postagem formulada pela esposa de Lula", argumenta o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, ao TSE.

