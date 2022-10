"Pintou um clima": em 128 lives, Bolsonaro não usou a expressão nenhuma vez

Ao contrário do que diz Michelle Bolsonaro, levantamento mostra que termo usado por Bolsonaro para descrever encontro com meninas venezuelanas não aparece em transmissões ao vivo edit

247 - Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo numa base de dados que contém transcrições de 128 lives realizadas peor Jair Bolsonaro entre os anos de 2019 e 2022 mostrou que ele não utilizou a expressão "pintou um clima" nenhuma vez.

O dado contrapõe a justificativa de Michelle Bolsonaro nesse domingo (16), quando ela disse que Bolsonaro costuma usar a expressão “pintou um clima” de forma corriqueira, em diversas situações da vida cotidiana. Bolsonaro é acusado de usar expressão pedófila.

"A expressão 'pintou um clima' nunca foi dita por Bolsonaro nessas transmissões ao vivo reunidas pela Abraji. A variação empregada por Michelle também não. O total de vezes é zero, um indicativo de que o presidente não costuma citar a frase com a frequência que a primeira-dama alega", diz o jornal.

Bolsonaro utilizou esta expressão para descrever um encontro com meninas venezuelanas durante a pandemia da covid-19. Elas estariam, segundo ele, se prostituindo. Contou que elas tinham 14 e 15 anos, e eram bonitas. Segundo ele, “pintou um clima” quando as avistou, durante passeio de moto em São Sebastião, região periférica do Distrito Federal.

