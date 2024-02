"Pior coisa que existe para a democracia é general em palanque", diz Barroso sobre governo Bolsonaro

"Infelizmente, se reavivou uma assombração que já achávamos enterrada na vida brasileira, que é a do golpismo”, disse o presidente do STF edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso criticou o que qualificou de "politização indevida” das Forças Armadas nos últimos anos e o reavivamento de “uma assombração que já achávamos enterrada na vida brasileira, que é a do golpismo”.

“A pior coisa que existe para a democracia é general em palanque. Acho que houve uma politização indevida a ser lamentada, mas acho que as instituições prevaleceram, conseguimos recuperar a institucionalidade”, disse Barroso nesta quarta-feira (21), em entrevista à GloboNews, de acordo com o jornal O Globo.

continua após o anúncio

Para Barroso, o inquérito da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado articulada por Jair Bolsonaro (PL), assessores, ministros e militares reavivou o sentimento do golpismo. “ "Infelizmente, se reavivou uma assombração que já achávamos enterrada na vida brasileira, que é a do golpismo”, disse.

“A verdade é que as Forças Armadas no período pós-1988 haviam tido um comportamento exemplar e recuperado o prestígio que eu acho que a instituição merece. São pessoas que vão para os lugares mais remotos do Brasil, não é uma vida fácil. Eu tenho apreço pela instituição”, completou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: