Pior exemplo de político no combate à Covid, Bolsonaro diz que “preservamos vidas e empregos”

Em uma série de tuítes, Jair Bolsonaro parece viver em outro planeta, ignorando os números da pandemia no Brasil e a péssima repercussão no mundo. "Nenhum país do mundo fez como o Brasil", delira

247 - Como se vivesse em um mundo paralelo, Jair Bolsonaro enalteceu o combate à crise do coronavírus pelo Brasil como se fosse um bom exemplo em uma série de tuítes nesta quarta-feira (8).

“Nenhum país do mundo fez como o Brasil”, postou, acrescentando que “preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico”, ignorando os péssimos números do País relacionados à pandemia e a repercussão negativa do Brasil no mundo.

Confira os posts:

C- Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva a depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior que o próprio vírus. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2020

