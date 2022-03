"Piso alto" de Bolsonaro e Lula consolidado não deixam espaço para 3ª via, diz Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, afirmou à GloboNews que a liderança consolidada do ex-presidente Lula (PT) nas pesquisas eleitorais e o "piso alto" de apoio a Jair Bolsonaro (PL) não deixam espaço para o crescimento da terceira via.

"Dificilmente haveria uma brecha para uma candidatura alternativa ao presidente Lula e Bolsonaro. Até porque, nunca tratei como sendo terceira via. Existe um 'plano B' para o Bolsonaro, não para Lula. [...] Se Bolsonaro derrete, talvez fosse [Sergio Moro], mas ele tem piso alto. Quando você tem 20% [de apoio] é muito difícil sair do 2º turno", analisou Haddad. "É essa a dificuldade da centro-direita em substituir Bolsonaro".

O petista também falou da disputa em São Paulo. Para ele, sua candidatura pode coexistir com a do ex-governador Márcio França (PSB), mas o ideal seria formar uma aliança já no primeiro turno. "Há tempo para uma coalização de forças. Eu penso que, nesse momento, estou com foco muito grande. [...] Podemos fazer um acordo de primeiro turno, mas acho mais necessário do que isso fazer acordo de segundo turno".

O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo negou que o PT formará uma chapa "puro-sangue" - ou seja, só com candidatos petistas - pelo governo paulista. "Não vai ser chapa puro sangue. Vamos ter que compor, queremos compor".

Ele também comentou sobre a necessidade de diminuir a quantidade de parlamentares do Centrão no Congresso Nacional para permitir que Lula governe. "O eleitor tem a chance de colocar o Centrão definitivamente na oposição. Quanto menos força tiver o Centrão, mais fácil vai ser para um presidente democrata governar".

Para Haddad, Bolsonaro é o candidato do Centrão nesta eleição. "Pela primeira vez ele [Centrão] tem candidato próprio. Nós entendemos que Bolsonaro acabou demonstrando de forma transparente de onde saiu".

