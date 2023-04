Piso da enfermagem: Governo desiste de MP e deve enviar PL em regime de urgência para viabilizar

A ideia é apressar a análise do texto na Comissão Mista de Orçamento e levá-lo ao plenário durante a sessão conjunta do Congresso já nesta terça-feira edit

Carta Capital - Em meio ao impasse sobre a tramitação das medidas provisórias no Congresso, o governo Lula (PT) deve enviar nesta segunda-feira 17 um projeto de lei em regime de urgência com o objetivo de viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem.

A manobra busca apressar a análise do texto na Comissão Mista de Orçamento junto à proposta que trata do reajuste de 9% aos servidores públicos federais. A composição da comissão, contudo, ainda não foi concluída – por isso, há a tendência de que o PL seja apreciado diretamente no plenário do Congresso.

