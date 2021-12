PIX poderá ser usado para arrecadação de campanhas nas eleições de 2022

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (9) quatro resoluções com regras para as eleições de 2022. Entre elas está a possibilidade de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas por meio da ferramenta PIX, do Banco Central (BC).

O TSE irá exigir dos partidos que apenas o CPF de um responsável pela legenda ou CNPJ seja aceito como chave do PIX.

A proposta será ratificada em sessão do TSE na semana que vem, porque o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, pediu mais tempo para analisar a proposta, segundo reportagem do Terra.

Outro ponto tratado pela Corte trata da autorização para a realização de apresentações artísticas e shows em eventos que tenham o objetivo específico de arrecadar recursos para as campanhas eleitorais.

"Permitir que artistas no exercício da própria arte, de forma desvinculada de evento profissional ligado à campanha, realizem eventos e doem o resultado financeiro desses eventos para as campanhas eleitorais, o que não se confunde com organização e apresentação artística", disse o relator Edson Fachin.

