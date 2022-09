PL apaga vídeos com trechos de discurso feito por Bolsonaro na ONU

Apoie o 247

ICL

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro (PL), excluiu nesta quarta-feira (21) de sua conta no Youtube vídeos com trechos do discurso feito pelo chefe do Executivo nessa terça-feira (20) na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). As gravações haviam sido publicadas na noite de terça, e na manhã desta quarta, ganharam um impulsionamento, quando o proprietário da conta paga para que mais pessoas assistam aos vídeos.

Candidatos adversários de Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que Bolsonaro seja proibido de usar na propaganda eleitoral trechos do discurso. O TSE ainda não decidiu sobre os pedidos, de acordo com informações publicadas nesta quarta pela coluna Sonar, no jornal O Globo.

A campanha de Bolsonaro havia impulsionado 16 vídeos, com duração entre 30 segundos e 1 minuto, o que representou quase metade de toda a fala dele na ONU. Todas as peças traziam o logotipo da campanha.

O discurso

Em pronunciamento na ONU, Bolsonaro atacou o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais e com chances de vencer no primeiro turno.

O ocupante do Planalto citou a Petrobrás, o meio ambiente e aproveitou para dizer que o seu governo fez um bom gerenciamento da pandemia do coronavírus. No segundo semestre do ano passado, a CPI da Covid pediu o indiciamento do atual candidato do PL.

Embaixadores ficaram revoltados com a fala de Bolsonaro.

Intenções de voto

Na pesquisa Ipec, divulgada na última segunda, o ex-presidente Lula apareceu com vitória em primeiro turno. A pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, mostrou Lula mais de 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. O ex-presidente venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.