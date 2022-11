PL, de Valdemar Costa Neto, vai bancar salário, casa e advogados para Bolsonaro a partir de 2023

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acertou que o partido irá custear as despesas de Jair Bolsonaro a partir de 2023, quando ele deixará o Palácio do Planalto. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro deverá assumir um cargo no PL, o que assegurará um salário mensal, e a legenda também bancará o aluguel de uma casa e de um escritório em Brasília.

“Valdemar também prometeu a Bolsonaro que o PL bancará advogados para defender o presidente nos diversos processos a que responde no STF e em outras instâncias", destaca o colunista.

Ainda segundo a reportagem, “o acordo foi feito na reunião entre Valdemar e Bolsonaro no Palácio da Alvorada, na tarde desta segunda-feira (31/10), um dia após o presidente ser derrotado por Lula no segundo turno da eleição”.

O objetivo, segundo parlamentares do PL, é que “a estrutura bancada pela legenda permita a Bolsonaro atuar como a ‘principal liderança política da oposição’ durante o terceiro governo Lula”.

