PL diz que relatório contestando resultado de urnas eletrônicas é 'obsoleto' e que 'estudos ainda estão em andamento'

247 - O PL, partido comandado por Valdemar Costa Neto, negou que irá questionar o resultado das eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República no pleito de outubro. De acordo com o Correio Braziliense, o suposto relatório divulgado pelo site O Antagonista questionando a segurança das urnas eletrônicas é 'obsoleto' e que os estudos sobre o assunto ainda não estão finalizados.

“Por meio de nota, o PL afirmou que o resultado da fiscalização do partido termina apenas no mês de dezembro e rechaçou a matéria do portal. ‘Está em andamento. Ainda não foi divulgada qualquer versão final do relatório, temos estudos em andamento. A versão publicada pelo Antagonista é obsoleta e não está assinada por ninguém’, diz um trecho do comunicado divulgado pelo PL, de acordo com a reportagem.

Na semana passada, Valdemar Costa Neto disse que o PL não se posicionaria sobre a higidez do sistema eleitoral até a divulgação do relatório das Forças Armadas sobre a segurança do pleito que, “assim como as outras entidades fiscalizadoras, também não encontrou indícios de fraude no processo eleitoral”.

