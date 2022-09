PL escala engenheiros para questionar urnas eletrônicas caso Bolsonaro perca eleições

PL, comandado por Valdemar da Costa Neto, indicou os engenheiros para fiscalizar e auditar as urnas eletrônicas a pedido do próprio Jair Bolsonaro edit

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro, indicou quatro engenheiros para fiscalizar e auditar as urnas eletrônicas e o sistema de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, “o trabalho do grupo é a mais nova aposta da ala radical da campanha bolsonarista para questionar o processo eleitoral”.

Ainda segundo a reportagem, “a legenda indicou os engenheiros a pedido do próprio Bolsonaro. Liderado por Carlos Rocha, o grupo é conhecido por fazer críticas à segurança do sistema de votação, bem na linha do que o presidente vive pregando”. O PL, comandado por Waldemar da Costa Neto, não informou os valores pagos aos engenheiros que integram a equipe escalada para questionar a legitimidade do processo eleitoral.

Os especialistas do PL, formados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, integram o Instituto Voto Legal, uma associação privada criada no ano passado. A expectativa dos integrantes mais radicais da campanha de Bolsonaro é que Rocha e os demais especialistas repitam a postura dos militares indicados pelas Forças Armadas — e que façam algum barulho antes e depois das eleições, especialmente se o presidente sair derrotado. Ou seja: o plano é mesmo criar confusão”, destaca a reportagem.

