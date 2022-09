PL já trabalha com cenário de vitória de Lula sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Diante da liderança do ex-presidente Lula (PT) em todas as pesquisas eleitorais, o PL, partido de Jair Bolsonaro, já trabalha com cenários de vitória do petista na eleição presidencial, informa o Estado de S. Paulo.

A legenda espera eleger 60 deputados federais, dentre os quais 20 "bolsonaristas raiz".

Ainda que a vitória de Lula e uma eventual aproximação do PL com o governo - já que o partido integra o Centrão, que busca sempre se aliar ao governo vigente - possa fazer com que parte destes deputados se vá, não há preocupação.

"O que vale para contabilizar o fundo eleitoral e tempo de TV é o número da bancada eleita", diz a reportagem.

A expecativa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é de fazer a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, atrás somente do PT.

