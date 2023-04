PL já traça estratégia para reagir à provável inelegibilidade de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Partido Liberal (PL) está se preparando para o "day after" da provável inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) , em um sinal claro de que esperam por um resultado adverso no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode impor um jejum eleitoral de oito anos ao ex-chefe do Executivo, informa o colunista Josias de Souza do portal Uol.

O plano elaborado prevê três fases: a primeira consiste em retratar Bolsonaro como vítima de uma "injustiça", com o objetivo de apresentá-lo como "perseguido" em discursos e em um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão da Justiça Eleitoral. A segunda fase espera que Bolsonaro atue como cabo eleitoral do PL nas eleições municipais de 2024, fazendo jus ao salário que recebe do partido.

A terceira fase visa às eleições presidenciais de 2026, e parte do pressuposto de que Bolsonaro chegará à próxima sucessão como o único líder popular da direita - e, assim, transferirá votos para um candidato por quem tenha apreço.

No entanto, a estratégia do PL depende do fracasso de todos os outros atores políticos. Para que Bolsonaro se mantenha politicamente forte até 2026, será necessário que o governo Lula (PT) seja um fiasco e que Tarcísio de Freitas, com uma gestão fraca em São Paulo, não desponte como opção da direita.

