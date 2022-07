PL nega ao TSE irregularidades em divulgação da convenção de Bolsonaro

Defesa do partido argumenta que anúncios no YouTube foram reação por suposta campanha da oposição para retirar ingressos do evento edit

Metrópoles - O diretório nacional do Partido Liberal (PL), sigla da qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) faz parte e pela qual concorre à reeleição, respondeu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a ação que questiona os gastos do partido com anúncios impulsionados no YouTube.

Advogados do Partido dos Trabalhadores (PT) e da federação Brasil da Esperança, composta também pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Verde (PV), acusaram a legenda de impulsionamento irregular de conteúdo eleitoral promovendo o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição.

Os gastos foram de R$ 742 mil para impulsionar 15 vídeos durante os dois dias, logo antes da convenção do partido no último domingo (24/7). A oposição acusou a sigla do presidente de propaganda eleitoral irregular mediante impulsionamento de conteúdos na internet.

