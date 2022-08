PL pede que TSE multe Lula e Freixo por chamarem Bolsonaro de 'genocida' e associá-lo a milicianos

“Haverá apenas o pedido de multa. A atuação preventiva nessa matéria é confundida com censura, que é proibida", disse o ex-ministro do TSE e atual advogado do PL, Tarcísio Vieira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro, acionou o seu departamento jurídico para ingressar com ações junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Rio de Janeiro, por campanha antecipada negativa pelo fato de se referirem ao atual ocupante do Palácio do Planalto como genocida e por associá-lo a milicianos.

“O presidente é adorador da liberdade de expressão e faz uso dela em larga escala, mas algumas expressões que têm sido usadas no discurso do ex-presidente Lula vão além do razoável, como alusões a genocídio e participação em milícias. Quando há um discurso de ódio ou imputação de crime, o presidente Bolsonaro deu aval ao ajuizamento das ações”, disse o ex-ministro do TSE e atual advogado do PL, Tarcísio Vieira, ao jornal O Globo.

Ainda segundo Vieira, o PL pedirá apenas a aplicação de multas, que podem variar de R$ 5 mil a R$ 25 mil. “Haverá apenas o pedido de multa. A atuação preventiva nessa matéria é confundida com censura, que é proibida. Não temos a pretensão de amordaçar ninguém. Podem falar o que quiser, mas temos que responsabilizar pessoas que falarem impróprios e descumprirem a lei”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.