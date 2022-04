PL prepara "plano B" para o caso do indulto de Bolsonaro a Silveira ser derrubado

Apoie o 247

247 - O vice-presidente do PL, deputado federal Coronel Tadeu (SP), disse que irá apresentar um projeto de lei propondo a anistia do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PDT), que foi beneficiado por um indulto concedido por Jair Bolsonaro após ele ser condenado a 8,9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atacar a democracia e as instituições, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O objetivo é assegurar um salvo conduto para Silveira para o caso do decreto de Bolsonaro vir a ser derrubado pelo STF mais à frente. O PL é o partido que abriga Jair Bolsonaro.

Na sexta-feira, o PT, PDT e Rede entraram com ações contestando a validade do decreto que indultou o parlamentar bolsonarista. Nas ações, as legendas alegam que a medida é um "atentado institucional” e um “prêmio de impunidade”. A ministra Rosa Weber foi sorteada para ser a relatora do caso na Corte.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também apresentou uma reclamação constitucional ao STF para suspender a validade do decreto. O pedido foi dirigido diretamente ao relator da ação contra Silveira, o ministro Alexandre de Moraes.

Ainda segundo a reportagem, parlamentares que conversaram com Silveira dizem que ele afirmou ter sido surpreendido pela rapidez com que o decreto que o beneficiou foi publicado.

"Ele estava alegre e agradecido. Não esperava que fosse acontecer tão rápido. Sabia que havia essa possibilidade, mas a gente imaginava que fosse ficar para depois, meses mais para frente", disse o Coronel Tadeu.

