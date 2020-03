Planalto cancela coletiva com Bolsonaro e Mandetta sem explicar motivos

Entrevista coletiva que contaria com a presença de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi cancelada abruptamente pelo Palácio do Planalto edit

247 - A entrevista coletiva que contaria com a presença de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, marcada para o final da manhã desta quarta-feira (25), foi cancelada abruptamente pelo Palácio do Planalto. As razões do cancelamento não foram divulgadas.

A realização da entrevista havia sido comunicada à imprensa pela assessoria do Planalto às 9h e, segundo a programação, deveria acontecer pouco após uma reunião entre Bolsonaro e os governadores do Sudeste.