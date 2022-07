Planalto escala Braga Netto para atuar na coordenação de campanha de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenadores da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro, convocaram o general da reserva e ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto (PL) para atuar na coordenação operacional da campanha bolsonarista. Braga Neto já teve o nome anunciado para ser o vice na chapa encabeçada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, “as mudanças na estrutura concebidas por Valdemar e Flávio decorrem da avaliação de que havia um vácuo na interlocução entre a comunicação da campanha e o Palácio do Planalto”.

“Com a chegada de Braga Netto, o conselho de comunicação liderado por Flávio Bolsonaro ganhou força e acesso direto ao presidente. É nessa frente que são formatadas as estratégias e narrativas do presidente, como a decisão de pressionar os governadores a baixar o ICMS dos combustíveis”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-secretário Especial de Comunicação Social (Secom) Fabio Wajngarten também foi chamado para integrar o grupo. O objetivo é unificar o discurso oficial, além de abrir canais com a imprensa e destravar gargalos operacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da mudança na coordenação, um dos núcleos centrais da estratégia bolsonarista, que envolve as redes sociais, continuará sob o comando do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ele será auxiliado pelo publicitário Sergio Lima, ligado ao clã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE