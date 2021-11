Planalto espera reprovação de Mendonça para o STF pela CCJ

Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre também acredita que Mendonça será reprovado. Ministros do STF, porém, avaliam que o ex-AGU será aprovado com "sufoco" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), após meses, resolveu pautar a sabatina do ex-AGU André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda não há, no entanto, data definida.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, o Palácio do Planalto nutre muita desconfiança em relação ao resultado da votação. Mendonça precisa de 41 votos para ser aprovado.

Nas contas de ministros do governo que acompanham de perto o assunto, a CCJ está dividida com 50% dos votos a favor e 50% contra Mendonça.

PUBLICIDADE

Alcolumbre avalia que atualmente há 50 votos entre os 81 senadores para reprovar Mendonça. A aliados, porém, o senador admite que nada está garantido e que o resultado só será conhecido no dia da votação.

Entre os ministros do STF a expectativa é de que Mendonça será aprovado com "sufoco", ou seja, com uma pequena margem de votos a seu favor.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE