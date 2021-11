Planalto gastou mais com campanha para nova cédula de R$ 200 do que para divulgar prevenção contra Covid-19

Apoie o 247

247 - A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro gastou mais com a divulgação da cédula de R$ 200 do que com publicidade voltada para a prevenção da Covid-19 ao longo de toda a pandemia.De acordo com o jornal O Globo, a divulgação da cédula custou R$ 18,8 milhões contra R$ 14,4 milhões que foram efetivamente utilizados em propagandas sobre o enfrentamento ao coronavírus.

Desde que foi lançada, há um ano e dois meses, a nova cédula representa apenas 1,11% de todas as notas em circulação. O volume é inferior ao da nota de R$ 1, que não é mais produzida.

Ainda de acordo com a reportagem, a publicidade destinada à prevenção da Covid-19 representa “o nono maior gasto do período”, com “R$ 4,1 milhões a menos que a publicidade com o ‘cuidado precoce’, para onde foram R$ 18,5 milhões de 2020 a 2021”.

“O gasto de prevenção à Covid-19 está muito baixo, inferior a estratégias como a falácia do tratamento precoce. Um cálculo feito por pesquisadores da Universidade de Pelotas mostra que seria possível evitar a morte de 400 mil pessoas se tivéssemos um discurso mais assertivo em relação à prevenção e ao início da vacinação no período correto”, disse o chefe do departamento de Infectologia da Unesp, Alexandre Naime Barbosa.

