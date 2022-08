Plano de governo de Bolsonaro ignora combate a homofobia e racismo, mas fala 14 vezes em armas

Apoie o 247

247 - O plano de governo de Jair Bolsonaro (PL), apresentado à Justiça Eleitoral na quarta-feira (10), não faz nenhuma menção ao enfrentamento ao racismo e à homofobia durante um eventual segundo mandato. Por outro lado, o documento de 48 páginas cita o termo ‘arma’ em 14 ocasiões diferentes.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o texto do plano de governo, coordenado pelo general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, também cita “família” em 67 ocasiões e “”mineração” e “Deus” em outras seis e duas oportunidades, respectivamente.

O número de armas de fogo em posse de civis cresceu assustadoramente durante o governo Jair Bolsonaro. O total de registros do chamado grupo dos CACs - caçadores, atiradores esportivos e colecionadores - passou de 63,1 mil em 2017 para 673,8 mil em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

