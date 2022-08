Plano de Zambelli era fazer o PL contratar Delgatti para 'fiscalizar eleições'

Interlocutores da campanha teriam ficado indignados com a iniciativa de Zambelli, a qual chamaram de "operação aloprada" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou a interlocutores que sua intenção em levar o hacker Walter Delgatti a reuniões em Brasília nesta semana era discutir a possibilidade de ele integrar uma equipe de consultores contratados para "fiscalizar as urnas eletrônicas".

Segundo reportagem do jornal O Globo, o plano de Zambelli era que Delgatti fosse contratado como especialista em ataques cibernéticos pelo Instituto Voto Legal, indicado pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para auditar as eleições em outubro, e que ainda aguarda o credenciamento da Corte.

O principal argumento de Zambelli para a contratação de Delgatti era que ninguém dos partidos de esquerda iria querer contestar o trabalho do hacker que revelou a chamada “Vaza Jato”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Advogado diz que Delgatti buscou troca de favores com Zambelli, mas não foi agraciado (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Interlocutores da campanha teriam ficado indignados com a iniciativa de Zambelli, a qual chamaram de "operação aloprada". Essas mesmas pessoas ainda comentaram que Valdemar saiu desconfiado do encontro com o hacker e o advogado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na versão de Zambelli, Moreira pediu uma compensação financeira para que as tratativas continuassem, mas ela recusou. O advogado, por sua vez, nega qualquer pedido de dinheiro.

>>> "É inegável o papel histórico prestado por Walter Delgatti", diz Joaquim de Carvalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.