Plano do governo Bolsonaro para conter a Covid-19 entre povos originários, deixa de fora 70% das terras indígenas

Plano do governo Jair Bolsonaro para conter o avanço da Covid-19 aldeias não contempla 70% do território indígena brasileiro. Para a Articulação dos Povos Indígenas (Apib), o plano do governo federal é "extremamente deficitário e inconsistente" edit

247 - O plano do governo Jair Bolsonaro para conter o avanço da Covid-19 aldeias não contempla 70% do território indígena brasileiro. Segundo um documento elaborado por um grupo de trabalho do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, as barreiras sanitárias alcançam apenas 163 das 537 terras indígenas. Para a Articulação dos Povos Indígenas (Apib) o plano do governo federal é "extremamente deficitário e inconsistente”.

Segundo reportagem do jornal O Globo, os especialistas convidados pela APIB apontaram que o plano apresenta números duplicados das aldeias beneficiadas e sem a presença de nenhum agente do governo federal, seja da Fundação Nacional do Índio (Funai) ou da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Nesta segunda-feira (17), a APIB encaminhou uma petição ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso solicitando a revisão das medidas do governo federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.