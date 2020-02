Planos de saúde perderam 3,5 milhões de clientes desde o golpe contra Dilma

247 – "Ainda que marginalmente, 2019 registrou mais um ano de queda no número de beneficiários de planos de saúde no Brasil. Em 2019, o setor fechou com 47.039.728 beneficiários contra 47.100.199 em 2018, de acordo com dados da ANS. Percentualmente, uma queda de 0,1%. Em dezembro de 2014, foi alcançado o pico do número de brasileiros que possuíam algum plano de assistência no país: 50.531.748. Desde então, o setor só fez emagrecer", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.