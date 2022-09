PM atira contra evangélico que contestava pastor por pregação contra esquerda

Davi Augusto de Souza e seu irmão Daniel denunciavam há um mês as falas políticas do líder da igreja, que pedia que fiéis não votassem em partidos "vermelhos" edit

247 - Um cabo da Polícia Militar de Goiás identificado como Vitor da Silva Lopes, 37, baleou o fiel Davi Augusto de Souza (foto), 40, durante um culto evangélico em Goiânia nesta quarta-feira (31) devido a uma discussão política, de acordo com o portal Metrópoles .

De acordo com parentes da vítima, Davi e seu irmão, Daniel Augusto, denunciavam há cerca de um mês as falas políticas do líder da igreja em questão, a Congregação Cristã no Brasil (CCB). O pastor local pedia para que os fiéis da igreja não votassem em partidos "vermelhos." Em uma das ocasiões, Daniel pediu para que o líder religioso falasse menos sobre política e mais sobre Jesus; em resposta, foi chamado de "demônio" e "rebelde."

De acordo com o irmão da vítima, em um dos encontros religiosos, o cabo da PM iniciou uma discussão com ele e Davi, inclusive com agressões físicas. Em meio aos ataques, o policial sacou a arma e tentou atirar contra Davi repetidas vezes, mas a arma teria falhado na maioria das tentativas, até que um disparo atingiu a perna do fiel.

A versão do PM Vitor da Silva Lopes é diferente: não menciona a questão política e apenas cita que os irmãos entraram em luta corporal contra ele, que, em defesa, sacou a arma e atirou em um deles. Dadas as diferenças nas duas versões, a PMGO instaurou procedimento administrativo disciplinar para investigar o ocorrido.

