PM de folga que atirou e perseguiu homem negro alvo de Carla Zambelli é solto após pagar fiança

O policial militar de folga e sem uniforme, que atirou quando estava numa rua movimentada de um bairro nobre de São Paulo e aparece em vídeos que circulam nas redes sociais segurando a arma e perseguindo um homem negro alvo da deputada federal Carla Zambelli (PL), foi solto após pagar fiança. Valdecir Silva de Lima Dias, que é agente da Polícia Militar (PM), também é mostrado nas imagens tentando chutar o jornalista Luan Araújo. O policial é amigo da parlamentar. As informações são do portal G1.

O caso ocorreu na tarde deste sábado (29), na região dos Jardins, Centro da capital paulista, após discussão por divergência política. Segundo relatos dos envolvidos, foram feitas provocações mútuas de quem vencerá o pleito neste segundo turno das eleições para o governo de São Paulo e para presidência do Brasil.

Valdecir e Carla são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. Luan é eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também concorre ao cargo. No estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem Fernando Haddad (PT) na corrida para assumir o Palácio dos Bandeirantes. Valdecir chegou a ser preso em flagrante e indiciado pela Polícia Civil por disparo de arma de fogo em via pública. Ele pagou cerca de um salário mínimo, aproximadamente R$ 1.200, para responder ao crime em liberdade. O valor foi arbitrado pelo 78º Distrito Policial, dos Jardins. O revólver Rossi calibre 38 que o PM usava foi apreendido.

