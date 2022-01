PM de MG aponta arma em elevador para homem que reclamou de lotação (vídeo)

Caso ocorreu em um hotel de Caldas Novas. A vítima estava acompanhada de uma criança e um adolescente e o PM da esposa e do filho edit

Revista Fórum - Um policial militar de Paracatu (MG) apontou uma arma para um homem, nesta sexta-feira (7), no elevador do Hotel Casa da Madeira, em Caldas Novas (GO).

Bruno Eduardo Rodriguez, de 40 anos, morador do Distrito Federal, de acordo com a Polícia Civil da cidade, teria reclamado da lotação do elevador, por conta das regras sanitárias para evitar a contaminação da Covid-19.

O PM, que não foi identificado, se irritou e apontou a arma para Bruno, que estava dentro do elevador com o sobrinho de 5 anos e um outro adolescente, de 14.

O homem com arma que ameaça cidadão no hotel em Caldas Novas é PM de MG. Mostrou que é incapaz para integrar força de segurança. Ele ficou revoltado porque a vítima, acompanhada de crianças, reclamou que o PM e a esposa não poderiam entrar no elevador lotado, por causa da covid. pic.twitter.com/YThl9Sxlki January 9, 2022

