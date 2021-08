PM de São Paulo ignora pedido do ato Fora Bolsonaro e deixa manifestantes em risco

247 - A coordenação do ato #Fora Bolsonaro divulgou nota sobre a organização do evento do dia 7 de setembro, no Vale do Anhangabú. Segue o texto:

A coordenação da Campanha #ForaBolsonaro, que reúne mais de 80 entidades e movimentos sociais e sindicais, e do Grito dos Excluídos comunicam que já informaram a Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre a realização do ato conjunto no Vale do Anhangabaú, no dia 7 de setembro, a partir das 14 horas.

Até o momento, a corporação não sinalizou retorno algum a respeito da tradicional mobilização popular que é organizada todos os anos pelo Grito do Excluídos, nesta data, em defesa da vida e da paz e agora, articulado ao Ato #ForaBolsonaro, em apoio também à democracia e ao impeachment do presidente.

Como o direito à livre manifestação pública é um direito soberano garantido pela Constituição Federal, os coordenadores dos atos reforçam que mantêm a programação e os preparativos para o dia 7 de setembro, inclusive com o convite para que todas as pessoas possam participar, de maneira segura e tranquila, desta grande mobilização popular, que se soma às outras ocorridas pelo país desde maio – todas sempre em defesa da soberania das instituições, da democracia e pelo afastamento de Jair Bolsonaro.

A coordenação esclarece que é atribuição legal do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, a segurança a todo e qualquer cidadão e cidadã que queira participar de eventos e atos públicos, conforme previsto na Constituição.

A organização reforça ainda que irá adotar todos os protocolos e medidas de higiene em relação à Covid-19: uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Haverá também a formação de brigadas, que estarão atentas ao longo do ato para garantir a tranquilidade das pessoas e de suas famílias.

A coordenação do Ato #ForaBolsonaro e do Grito dos Excluídos reitera que desconhece e que nunca esteve em discussão, em momento algum, a agenda do dia 12 de setembro divulgada pelo governador João Doria. Tal comentário só deixa evidente a movimentação política dele em proveito próprio, contrariando inclusive os anseios de grande parcela da sociedade, que desaprova a situação social e econômica que o país e o Estado de São Paulo atravessam nesses tempos de crise econômica e de pandemia.

Coordenação Campanha #ForaBolsonaro/Grito dos Excluídos

Mais informações:

Ana Flávia Marx – (11) 99690-3298

Erika Fontana – (11 )94246-9876

