PML: Celso de Mello não tem opção a não ser divulgar a reunião-bomba do governo Bolsonaro

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom dia 247 desta sexta-feira (22) ressalta que o ministro do STF, Celso de Mello, deve cumprir o artigo 5 da Constituição Federal e liberar o vídeo contendo a reunião entre Jair Bolsonaro e seus ministros. “Caso o STF não libere o conteúdo do vídeo, “o retrocesso político será gravíssimo”, destaca ele.

O vídeo que é peça-chave no processo que pode caracterizar que Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao tentar interferir na Polícia Federal para obter informações sigilosas a fim de proteger seu clã.

“O país tem vontade de saber, estamos falando de um vídeo, gravado com o consentimento de todos os ministros, ocorrida naquela tarde de 22 de abril, perfeitamente legal. É um documento público”, avalia Moreira Leite.

