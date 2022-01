Podcast com Lula teve o triplo da audiência de Moro

Apoie o 247

Guilherme Amado, no Metrópoles - O episódio de Lula no podcast “PodPah”, no dia 2 de dezembro de 2021, teve mais audiência ao vivo do que o episódio de Sergio Moro no Flow Podcast, que ocorreu na noite de ontem (24/1).

A entrevista do ex-presidente ao PodPah chegou a ter 292 mil pessoas assistindo simultaneamente. Já a aparição do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro no Flow não passou de 82 mil espectadores.

O PodPah, apresentado por Ígor Cavalari e Thiago Marques, e o Flow Podcast, apresentado por Bruno Aiub, o Monark, e Igor Coelho, estão entre os dez maiores podcasts do Brasil e têm 4 e 3,6 milhões de inscritos no YouTube respectivamente.

