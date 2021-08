‘Pode ser ingenuidade minha, mas não vejo condições de golpe’, diz Michel Temer

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB), que traiu o governo a que pertencia e tramou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, afirmou que não acredita que as Forças Armadas embarcaram em qualquer tentativa de ruptura democrática.

“Não vejo riscos para a democracia. Não há a menor condição para isso. Uns podem acreditar, mas eu não. As instituições estão sólidas, consolidadas. Só há risco à democracia se tiver as Forças Armadas desejosas disso. E não há. Convivi muito com as Forças Armadas e posso dizer que são obedientes à Constituição e jamais patrocinarão qualquer golpe. A sociedade está unida em defesa da democracia”, disse Temer em entrevista ao jornal Extra.

“Pode ser ingenuidade minha, mas, pautado pela minha experiência e convívio, não vejo condições. Acho que não haverá”, acrescentou o ex-presidente.

