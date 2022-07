Ministério da Saúde diz que pode criar 'comitê de emergência' para monitorar varíola dos macacos

Apoie o 247

247 - O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que a pasta avalia a criação de um comitê para acompanhar a propagação de varíola dos macacos no País. A declaração vem dois dias após a Organização Mundial de Saúde (OMS) aumentar o alerta sobre a disseminação da doença para emergência pública de preocupação global.

"Se efetivamente temos a necessidade, podemos criar um comitê de emergência para continuarmos as análises e os estudos e a vigilância desse fato, mas a sala de situação cumpriu o seu papel", disse ele ao jornal O Globo, em referência à sala de situação criada no ministério para monitorar a doença, desmobilizada no último dia 13.

A Saúde tenta fechar a compra de 50 mil doses de vacina contra a doença para oferecê-las especificamente a profissionais de saúde. Ainda não há previsão de quando um imunizante poderá ser oferecido à população em geral.

O Brasil registra 696 ocorrências de varíola dos macacos. O estado que acumula o maior número de infecções é São Paulo, com 506 casos. Na sequência vem Rio de Janeiro (102), Minas Gerais (33), Goiás (14), Distrito Federal (13), Paraná (11), Bahia (3), Rio Grande do Sul (3), Pernambuco (3), Ceará (2), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Mato Grosso do Sul (1) e Santa Catarina (5).

