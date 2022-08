Podemos decide apoiar Simone Tebet

Antes da decisão, o Podemos foi procurado por Soraya Thronicke, do União Brasil, e também pensou lançar candidatura própria edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Podemos, do lavajatista Alvaro Dias, decidiu na tarde desta quinta-feira, 4, apoiar a candidatura de Simone Tebet (MDB) à presidência. Tebet é candidata da “terceira via”, do MDB, em aliança com a federação PSDB-Cidadania.

Segundo reportagem do Metrópoles , antes da decisão, o Podemos foi procurado por Soraya Thronicke, do União Brasil, que ofereceu a vice ao general Santos Cruz, e também pensou lançar candidatura própria, com o senador Alvaro Dias, que optou por disputar a reeleição ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.