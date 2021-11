Podemos pede afastamento 'imediato' de Alcolumbre da CCJ após caso de 'rachadinha'

Apoie o 247

247 - Em meio a um entrave na sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal, a bancada do Podemos divulgou nota defendendo o afastamento imediato de Davi Alcolumbre (DEM-AP) da presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).

O pedido se baseia na acusação de pratica de rachadinha no seu gabinete por seis ex-funcionárias.

"Tendo em vista as graves denúncias veiculadas na imprensa no último final de semana, o Podemos defende o imediato afastamento do Senador Davi Alcolumbre da Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal", argumenta a bancada em um trecho da nota.

Os parlamentares defendem ainda que o afastamento é para "não prejudicar o regular andamento dos trabalhos da mais importante comissão da Casa".

"As denúncias, que já são objeto de notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, devem também ser investigadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal, colegiado cuja composição atual está com mandato vencido e cuja eleição dos novos membros está pendente", reforça a nota.

Alcolumbre nega rachadinha em gabinete. "Nunca, em hipótese alguma, em tempo algum, tratei, procurei, sugeri ou me envolvi nos fatos mencionados, que somente tomei conhecimento agora, por ocasião dessa reportagem", afirmou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre.





