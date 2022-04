Podemos quer cobrar do União Brasil R$ 4,9 milhões gastos com pré-candidatura de ex-juiz suspeito

Apoie o 247

247 - A cúpula do Podemos quer cobrar que o União Brasil pague os gastos feitos pela legenda durante o período que o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato, esteve filiado ao partido. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “os cálculos mais atualizados apontam que a sigla gastou R$ 4,9 milhões com Moro, entre contratação de pesquisas e auditoria, segurança privada, salário, viagens e aluguel de carros”.

Além disso, integrantes do Podemos também afirmam que Moro, que foi pré-candidato à Presidência da República antes de trocar de partido, também tinha à sua disposição uma equipe de dez seguranças, além de três automóveis, um deles blindado.

Apesar da cúpula da legenda avaliar que a cobrança dificilmente terá um efeito prático, já que não existe previsão jurídica de um partido ressarcir o outro por gastos desta natureza, existe a expectativa que a iniciativa seja utilizada como uma espécie de “moeda de troca” nas negociações com o União Brasil para a formação alianças regionais nas eleições deste ano.

