Podendo pegar 23 anos de cadeia e ficar inelegível até 2047, Bolsonaro diz querer disputar eleição em 2026

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou acreditar que tem chances de reverter sua inelegibilidade de maneira a disputar as eleições presidenciais de 2026. "Eu só discuto isso aos 48 do segundo tempo [...] eu tenho a convicção que pode ser revertido isso porque foi uma injustiça", disse o ex-mandatário em entrevista à CBN Recife, nesta quarta-feira (21). A afirmação foi feita após ele ser questionado sobre a escolha de um possível sucessor para as eleições de 2026.

Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho do ano passado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho de 2022.

Atualmente o ex-mandatário responde a diversos processos na Justiça - incluindo um que envolve o planejamento de um golpe de Estado. Caso seja condenado em todos eles, Bolsonaro poderá pegar até 23 anos de prisão e ficar inelegível até 2047.

O ex-mandatário deverá prestar depoimento à Polícia Federal sobre a suposta trama golpista nesta quinta-feira (22).

