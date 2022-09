Podendo perder para Lula no primeiro turno, Bolsonaro diz que "pesquisas não valem de nada”

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar as pesquisas eleitorais que apontam a liderança do ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República afirmando que os estudos "não valem nada".

“Tenho sentido que o povo está com a gente. Todas as classes sociais. A aceitação é excepcional. Os caras participam de motociatas voluntárias. A população quer a continuidade do nosso governo. Essas pesquisas não valem de nada”, disse Bolsonaro nesta terça-feira (20), antes de participar da 77ª Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos, de acordo com o Metrópoles.

Questionado sobre o que pretende fazer em caso de derrota nas eleições de outubro deste ano, Bolsonaro se recusou a responder. “Não vou ficar em hipótese”, disse. Ainda segundo ele, o discurso que fará na abertura da 77ª Assembleia-Geral da ONU deverá ser focada na Petrobrás, no agronegócio e em uma agenda conservadora.

Após o discurso ele terá uma reunião com o presidente do Equador, Guillermo Lasso, e à tarde, ele deverá participar de uma videoconferência com empresários do setor supermercadista. O retorno a Brasília está previsto para a noite desta terça-feira.

