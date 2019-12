"Podiam obrigar quem é a favor do DPVAT a pagar o dobro", diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou no Twitter a volta da obrigatoriedade de pagamento do DPVAT decretada pelo STF edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi ao Twitter disparar contra a determinação do STF acerca da obrigatoriedade do pagamento do DPVAT, o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

No dia 11 de dezembro, Jair Bolsonaro extinguiu a tarifa. A decisão foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 19 do mesmo mês.

"Podiam obrigar aqueles que são a favor do maravilhoso DPVAT a pagar o dobro - e o valor antigo, talkei", escreveu Eduardo.

Na última sexta (27), o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou a reestruturação do DPVAT.