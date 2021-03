Polarização entre Lula e Bolsonaro elimina espaço para uma terceira via

Pesquisa PoderData aponta que se a eleição presidencial de 2022 fosse realizada hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 34% dos votos válidos, contra 30% de Jair Bolsonaro. Outros 12% do eleitorado não votariam em nenhum deles. A polarização elimina as chances de uma candidatura de centro edit

247 - Pesquisa PoderData, publicada pelo site Poder360, aponta que se a eleição presidencial de 2022 fosse realizada hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 34% dos votos válidos, contra 30% de Jair Bolsonaro. Ainda segundo o levantamento, o cruzamento dos dados sobre intenção de voto e rejeição ressalta que apenas 12% do eleitorado não votaria em nehum deles, o que elimina o espaço para uma candidatura da chamada terceira via, representada por um candidato de centro.

De acordo com a pesquisa, 17% votariam no ex-juiz Sérgio Moro (sem partido). Já o apresentador Luciano Huck (sem partido) e João Amoêdo (Novo) teriam 10% da preferência do eleitorado, cada um. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aparece em seguida, com 9%.

Os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Luiz Henrique Mandetta (DEM) teriam 7% e 5% das intenções de voto, respectivamente. Outros 28% dos entrevistados afirmaram que anulariam ou votariam em branco e 8% não souberam ou não quiseram responder. O ex-ministro Curo O

A pesquisa realizou 3,5 mil entrevistas em 545 municípios, em todos os estados do país, entre os dias 15 e 17 de março. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

